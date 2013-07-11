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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 11:43 BJT

台湾股市：涨幅扩大至2%，预期美联储仍维持极宽松货币政策

路透台北7月11日 - 台股周四盘中涨幅达2%，跟随区域股市的上涨。因美国联邦储备理事会(美联储/FED)贝南克表示，在可预见的未来仍将需要极宽松的货币政策。

本地时间11:38，大盘加权股价指数 涨160.98点至8,172.67点。上日该指数升0.5%。

台币兑美元 也明显走升，交易员表示，台股上扬，带动外资大力汇入，出口商也抛汇，令台币强升逾1角以上。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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