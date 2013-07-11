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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 11:15 BJT

日本央行：维持货币政策不变，称经济开始温和复苏

路透东京7月11日 - 日本央行周四维持货币政策不变，但对经济的看法更为乐观，因有越来越多迹象显示，日圆走软及政府刺激政策产生的利好效应正在变得日益广泛。

日本央行称，

* 扣除预期消费税调升影响，2015/16会计年度日本核心消费者物价指数(CPI)料上升1.9%，4月时预估为上升1.9%

* 扣除预期消费税调升影响，2014/15会计年度日本核心CPI料上升1.3%，4月时预估为上升1.4%

* 2013/14会计年度日本核心CPI料上升0.6%，4月时预估为上升0.7%

* 2015/16会计年度日本实质国内生产总值(GDP)料上升1.5%，4月时预估为上升1.6%

* 2014/15会计年度日本实质GDP料上升1.3%，4月时预估为上升1.4%

* 2013/14会计年度日本实质GDP料上升2.8%，4月时预估为上升2.9%。(完)
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