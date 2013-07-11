版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 11:31 BJT

投行观点：澳新银行下修2013年底金价预估

路透7月11日 - 澳新银行(ANZ)称，预计黄金价格2013年和2014年底将分别约为每盎司1,300美元和1,400美元。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐