中美贸易：中国希望加大对美国页岩气的投资--美国官员

路透华盛顿7月10日 - 一名美国官员表示，在周三的中美两国会谈期间，中国表达了加大投资美国页岩气的意愿。

随着水力压裂等钻探方法的加大使用，最近几年美国和加拿大的页岩田产出攀升。中国企业渴望获得对这种非常规油田进行钻探的技术。中国拥有全球最大的页岩储备。

作为全球最大的能源消费国，中国也在海外寻找石油和天然气供应，以满足本国的能源需求。

这名美国政府官员表示，中国已向美国天然气投资约55亿美元，该国称也欢迎美国加大投资中国的能源产业。

中美官员会谈能源事宜，属于本周在华盛顿举行的为期两天的美中战略与经济对话的一部分。

“中方对于能够学习美国技术和投资美国，并从中获益，有着非常强烈的兴趣，”这名匿名美国官员对记者表示。