中美贸易：中国希望加大对美国页岩气的投资--美国官员

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透华盛顿7月10日 - 一名美国官员表示，在周三的中美两国会谈期间，中国表达了加大投资美国页岩气的意愿。
随着水力压裂等钻探方法的加大使用，最近几年美国和加拿大的页岩田产出攀升。中国企业渴望获得对这种非常规油田进行钻探的技术。中国拥有全球最大的页岩储备。
作为全球最大的能源消费国，中国也在海外寻找石油和天然气供应，以满足本国的能源需求。
这名美国政府官员表示，中国已向美国天然气投资约55亿美元，该国称也欢迎美国加大投资中国的能源产业。
中美官员会谈能源事宜，属于本周在华盛顿举行的为期两天的美中战略与经济对话的一部分。
“中方对于能够学习美国技术和投资美国，并从中获益，有着非常强烈的兴趣，”这名匿名美国官员对记者表示。
“双方认同，互相投资能源市场双方都可受益，并承诺将努力解决投资方面可能存在的障碍。”(完) (编译 王翔琼; 审校 王洋)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686