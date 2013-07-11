《全球主要央行动态》--7月11日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月4日-7月11日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。

美联储主席贝南克称，通胀较低，美国财政政策十分紧蹙，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策；不会在失业率降至6.5%后自动升息，可能在失业率触及该水平后一段时间升息。他表示，美联储非常坚定的致力于扞卫通胀目标，使通胀不低于也不高于该目标，美联储资产购买计划未对安全资产供需产生重大影响。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，美联储非常规工具的功效存在不确定性，更为激进地运用这些工具并不意味着美国失业率和通胀能够更快地回归正常水平。

**欧洲**

欧洲央行7月4日打破惯例，宣称其将长时间维持利率于低档，且可能进一步降息，对美联储退出印钞计画所造成的动荡做出回应。欧洲央行总裁德拉吉表示，发表“前瞻性指导”(forward guidance)的决定是受到市场波动所致；美联储上月提出开始放慢刺激政策的计划后，市场便持续震荡。

德拉吉7月8日重申该行将维持利率于纪录低点的誓言，但称上周欧洲央行前所未见的举措是否足够仍有待观察。德拉吉将上周的政策描述为强化欧洲央行的沟通，他并重申管理委员会的看法，“预期欧洲央行指标利率将会维持在当前或纪录低点一段时间”。

英国央行7月4日在新任央行总裁卡尼的首次政策会议上，没有新推出提振经济的具体措施，但是表示，债券收益率近期攀高得不到当前英国经济状况的支持。英国央行货币政策委员会不同以往地发布了声明，不过没有推出新的政策措施，其表示收益率“大幅上行”将给其经济成长和通胀预期带来压力。声明称，“以委员会的观点来看，近期的国内经济发展态势，不支持预期的指标利率路径所暗示的上升”。

欧洲央行执委科尔称，欧元区经济复苏有推迟数个季度的风险，并且在最糟的情况下，欧元区可能经历像日本那样的“失去的10年”。他表示欧洲央行做好了通过无限量执行OMT债券计划来进行干预的准备。

欧洲央行管理委员会成员诺亚称，只要有必要货币政策就会保持宽松，欧元区经济前景面临下行风险，欧洲央行将密切关注经济和货币方面的最新信息，评估物价稳定前景所受到的各种影响。

欧洲央行执委亚斯穆森表示，该央行对于将维持利率水平在纪录低点的政策指引覆盖范围超过12个月，而且该行可能还将采取其他举措支持欧元区。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称，政策考量中最为重要的部分是通胀前景，欧元区经济体的分化料将持续一段时间，不能过早地撤出原有策略。

德国央行总裁魏德曼表示，央行无法解决欧元区危机。他并敦促欧元区各国政府整顿经济、收紧财政政策。

**日韩**

日本央行维持货币政策不变，但对经济的看法更为乐观，因有越来越多迹象显示，日圆走软及政府刺激政策产生的利好效应正在变得日益广泛。日本央行在长期经济成长预估季度报告中未对预测做太大变动，即核心消费者物价指数(CPI)在未来数年将加速上升，到截至2016年3月的财年将达到近2%水平。

日本央行上调了九个地区中八个地区的经济评估，这是政府景气恢复政策产生的利好效果在扩大的迹象。

韩国央行连续第二个月宣布维持利率不变，总裁金仲秀称2013年国内生产总值(GDP)成长率预估由先前的2.6%上调为2.8%，第二季成长幅度可能优于第一季的环比成长0.8%，2014年GDP成长率预估由先前的3.8%上调为4.0%。

**中港台**

中国人民银行称，为进一步提高跨境人民币结算效率，境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务，境内非金融机构亦可向境内银行申请办理人民币境外放款结算业务等。

中国人民银行金融市场司副巡视员刘建红表示，目前中国信贷资产证券化市场开展常规化业务的条件基本具备，下一步希望会同各个部门积极研究，将其作为常规性业务开展，发挥其盘活存量、分散风险的积极作用。

**其他**

巴西央行将指标利率从8%提高至8.50%，保持收紧政策的步伐以对抗国内高于目标的通胀率。