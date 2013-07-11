《国际主要央行公开市场操作一览》--7月11日

路透北京7月11日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/10 买入公债 36.90 04/30/2019 - 06/30/2020

7/9 买入公债 31.50 08/15/2020 - 02/15/2023

7/8 买入公债 14.60 02/15/2036 - 05/15/2043

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年6月13日-2013年7月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约300亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 而美联储主席贝南克表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储2013年晚些时候开始减缓购债计划。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。

--美联储主席贝南克称，通胀较低，美国财政政策十分紧蹙，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策；不会在失业率降至6.5%后自动升息，可能在失业率触及该水平后一段时间升息。他表示，美联储非常坚定的致力于扞卫通胀目标，使通胀不低于也不高于该目标，美联储资产购买计划未对安全资产供需产生重大影响。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/9 七天期反向交易 1,020.64 0.50%（固定利率）

28天期反向交易 35.36 0.50%（固定利率）

七天期定期存款 -1,955.00 0.09%

《本周主要新闻》

--欧洲央行7月4日打破惯例，宣称其将长时间维持利率于低档，且可能进一步降息，对美联储退出印钞计画所造成的动荡做出回应。欧洲央行总裁德拉吉表示，发表“前瞻性指导”(forward guidance)的决定是受到市场波动所致；美联储上月提出开始放慢刺激政策的计划后，市场便持续震荡。

--德拉吉7月8日重申该行将维持利率于纪录低点的誓言，但称上周欧洲央行前所未见的举措是否足够仍有待观察。德拉吉将上周的政策描述为强化欧洲央行的沟通，他并重申管理委员会的看法，“预期欧洲央行指标利率将会维持在当前或纪录低点一段时间”。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 81,920

上周三 83,360

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当期变化 -1,440

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，但对经济的看法更为乐观，因有越来越多迹象显示，日圆走软及政府刺激政策产生的利好效应正在变得日益广泛。日本央行在长期经济成长预估季度报告中未对预测做太大变动，即核心消费者物价指数(CPI)在未来数年将加速上升，到截至2016年3月的财年将达到近2%水平。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行342亿台币存单，若相较存单到期金额80亿，存单发行余额增262亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行731亿台币存单，若相较存单到期金额726亿，存单发行余额增5亿台币。