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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 11:37 BJT

韩国汇市：韩元升至一个月高位，此前美联储主席贝南克发表言论

韩元在开盘后不久急升至1,124.0韩元，为6月10日以来最强，不过韩元兑美元今年已经下跌了5%。

“贝南克讲话后，美元在国内外市场迅速下挫。外资在韩国股市交投非常活跃，预计投资者在中午的交易中将试图推高韩元，”首尔一位本地银行交易员说。

但在首尔的一位外资银行交易员则表示，现在说外资是否急于将资金重新投入韩国市场还为时过早。

韩国股市综合股价指数 跳涨2.1%。

韩国三年期公债9月期约 上涨0.21点至105.67。

韩国央行周四决定连续第二个月维持指标利率不变，符合市场预期，市场对此反响平淡。

0305GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,124.6 1,135.8

日圆/韩元 11.4083/135 11.3796

韩国公债期货* 105.67 105.46

韩国综合股价指数 1,862.83 1,824.16

---------------------------------------------------- (完)

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