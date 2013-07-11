台湾债市：RP利率区间低位成交比重增加，券源短缺稍显供不应求

路透台北7月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持稳低位。资金调度人士表示，今日投信、寿险端资金仍显宽松，资金去化需求强劲，RP券源短缺稍显供不应求，令RP利率区间低位成交比重略有提高。

券商资金交易人士认为，今日RP券源依旧偏少，普遍以到期续作为主，而随着交易商养券空间缩小，冲击获利空间，券商调降RP利率压力日增，且以目前资金情势来看，RP利率仍有往下的空间，料短线RP利率区间低位成交比重将逐步增加。

“今天投信寻券需求蛮强劲、寿险需求也蛮多的。”一位证券商交易员说。

大型票券市场人士也指出，先前已陆续调降公司债RP利率，月中至月底RP利率料暂持稳在既有利率水准，若资金情势偏滥仍不排除持续微降公司债RP利率，至于公债RP则因存量有限将维持在既有区间。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。