台湾债市：RP利率区间低位成交比重增加，券源短缺稍显供不应求

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透台北7月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持稳低位。资金调度人士表示，今日投信、寿险端资金仍显宽松，资金去化需求强劲，RP券源短缺稍显供不应求，令RP利率区间低位成交比重略有提高。
券商资金交易人士认为，今日RP券源依旧偏少，普遍以到期续作为主，而随着交易商养券空间缩小，冲击获利空间，券商调降RP利率压力日增，且以目前资金情势来看，RP利率仍有往下的空间，料短线RP利率区间低位成交比重将逐步增加。
“今天投信寻券需求蛮强劲、寿险需求也蛮多的。”一位证券商交易员说。
大型票券市场人士也指出，先前已陆续调降公司债RP利率，月中至月底RP利率料暂持稳在既有利率水准，若资金情势偏滥仍不排除持续微降公司债RP利率，至于公债RP则因存量有限将维持在既有区间。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。