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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 11:35 BJT

台湾债市：RP利率区间低位成交比重增加，券源短缺稍显供不应求

路透台北7月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四持稳低位。资金调度人士表示，今日投信、寿险端资金仍显宽松，资金去化需求强劲，RP券源短缺稍显供不应求，令RP利率区间低位成交比重略有提高。

券商资金交易人士认为，今日RP券源依旧偏少，普遍以到期续作为主，而随着交易商养券空间缩小，冲击获利空间，券商调降RP利率压力日增，且以目前资金情势来看，RP利率仍有往下的空间，料短线RP利率区间低位成交比重将逐步增加。

“今天投信寻券需求蛮强劲、寿险需求也蛮多的。”一位证券商交易员说。

大型票券市场人士也指出，先前已陆续调降公司债RP利率，月中至月底RP利率料暂持稳在既有利率水准，若资金情势偏滥仍不排除持续微降公司债RP利率，至于公债RP则因存量有限将维持在既有区间。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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