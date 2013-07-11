《全球主要银行同业拆借利率一览》--7月11日

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透北京7月11日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上，美元、港元和欧元相应主要 期限的资金拆借利率波动围。 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.12510 0.19278 0.26910 0.41040 0.69415 (LIBOR) 最低 0.12430 0.19213 0.26860 0.40840 0.69165 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.14500 0.20000 0.28250 0.42000 0.70000 (SIBOR) 最低 0.14500 0.20000 0.28250 0.41750 0.69750 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.08357 0.20714 0.38143 0.54714 0.87500 (HIBOR) 最低 0.08143 0.20714 0.38143 0.54214 0.86786 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.04143 0.07357 0.14071 0.24286 0.44714 (LIBOR) 最低 0.04000 0.07357 0.14071 0.24286 0.44643 欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.12300 0.21700 0.33000 0.51300 (EURIBOR) 最低 -- 0.12200 0.21700 0.32800 0.51000 ------------------------------------------------------------------------------ 上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四隔夜品种报3.3547%。 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率，每天在伦敦时间11:30时左右发布 平均利率。 LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的 拆借利率。 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后，所得出的新加坡银行同业拆借利率，币种涵 盖美元和坡元。 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率，币种仅包括港元。 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率，由欧元区的57家主要商业银行提供报价，欧洲银行 联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686