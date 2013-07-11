路透调查：加拿大央行恐要到2014年末才可能考虑升息，因经济疲弱

路透7月10日 - 路透调查显示，加拿大央行料将在新总裁波洛兹主持的第一次政策会议上，维持偏紧的货币倾向，但鉴于加拿大缓慢的经济增长和低通胀情况，预计央行在2014年第四季以前都不会升息。

路透访问的38位分析师全都预期加拿大央行将在7月17日的会议上维持指标利率在1%不变。多数受访者还认为，央行至少在明年第四季以前都将按兵不动。

“增长率和通胀率都处在加拿大央行预估区间的低端，这意味着决策者能够不慌不忙的等待合适的时机再上调利率。”BMO Capital Markets驻多伦多的首席分析师Doug Porter说道。（完）