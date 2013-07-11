韩国热股：三星电子涨幅扩大至4%

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透首尔7月11日 - 韩国三星电子 周四股价上扬4%至将近一周高位，因美国联邦储备理事会(美联储)暗示将继续推行宽松货币政策，鼓励投资者逢低买入。
三星电子股价上周下挫将近6%，之前公布的第二季获利初估值令人失望。
汤森路透StarMine数据显示，基于12个月获利预估计算的三星电子股价市盈率(本益比)为5.8倍，同业苹果 为10倍，韩国股市平均市盈率为8.6倍。
至0353GMT，三星电子上涨4%，报129.8万韩元。大盘综合股价指数 涨幅仅略高于2%。(完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。