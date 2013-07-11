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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 12:24 BJT

韩国热股：三星电子涨幅扩大至4%

路透首尔7月11日 - 韩国三星电子 周四股价上扬4%至将近一周高位，因美国联邦储备理事会(美联储)暗示将继续推行宽松货币政策，鼓励投资者逢低买入。

三星电子股价上周下挫将近6%，之前公布的第二季获利初估值令人失望。

汤森路透StarMine数据显示，基于12个月获利预估计算的三星电子股价市盈率(本益比)为5.8倍，同业苹果 为10倍，韩国股市平均市盈率为8.6倍。

至0353GMT，三星电子上涨4%，报129.8万韩元。大盘综合股价指数 涨幅仅略高于2%。(完)
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