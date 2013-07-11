中国股市：沪综指早盘收涨逾2%，海内外维稳表态稳定市场预期

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透北京7月11日 - 中国股市沪综指继周三创近4个月最大单日升幅后，周四继续受权重股提振大涨，早盘收升2.2%。分析师指出，国内总理讲话强调守住经济增长下限，以及海外贝南克称目前政策仍需宽松均对市场构成利好，从而激励资源等权重股领涨。
早盘收市时，沪综指 报2,053.07点；涨44.94点或2.24%。
“上涨的一个因素是美联储讲话，另一个是总理讲话称要守住下线，话里有话，若即将公布的上半年经济数据不好，则将稳定市场预期。预计新股发行重启前后，政策将保持稳定，但大盘再往上走的可能性也不大。”新时代证券研发中心副总秦茂军称。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。
中国即将于7月15日(下周一)公布今年上半年经济数据，此前李克强总理称经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，这帮助稳定了市场预期。(完) (发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686