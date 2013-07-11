更新版 1-新债招标：中国农发10年债利率高于预期，资金价格抬高推升机构收益要求

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
* 农发10年债利率4.25%，高于预测均值
* 流动性困局后，市场对货币政策的立场有了新认识
* 资金利率水涨船高，机构对债券收益提出更高要求 (新增市场评论和更多背景)
路透北京7月11日 - 中国农业发展银行周四招标的10年期固息债利率高于此前市场预测均值,落于预测区间高端。市场人士表示，经过6月流动性困局后，市场对货币政策的立场有了新的认识，基准资金利率水平水涨船高，债券收益预期亦随之上调；谨慎心态中，机构对债券收益率提出了更高的要求。
业内人士稍早透露，农发行上午招标的10年期固息债，中标利率为4.25%，此前预测均值为4.18%,预测区间为4.12%-4.25%；首场投标倍数为1.69倍。
“货币政策没放松可能，资金利率被抬高，收益率肯定要抬高，”华东地区一银行交易员称，“二级上明显是卖盘妥协多，其实4.25%左右的10年政金债水平真不算高，我们觉得起码得在4.3%以上。”周三其是调查样本中少数看到4.25%的机构之一。
上海一银行交易员亦表示，新债供应压力在逐步增大，供求关系在变化，二级市场顺势走弱，而一级有限的需求中，机构也多倾向于更高的利率保护。
中国银行间债市进出口行和农发行固息到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率报在4.1844%。剩余期限约9年的国开行固息债12国开32券 最新成交收益率为4.1891%，较昨日收盘4.1691%走高。
该期债为农发行今年第13期金融债，采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过50亿元的当期债券。
该期债7月12日-7月16日为分销期，缴款日和起息日同为7月16日，7月22日上市。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686