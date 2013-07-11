更新版 1-新债招标：中国农发10年债利率高于预期，资金价格抬高推升机构收益要求

* 农发10年债利率4.25%，高于预测均值

* 流动性困局后，市场对货币政策的立场有了新认识

* 资金利率水涨船高，机构对债券收益提出更高要求 (新增市场评论和更多背景)

路透北京7月11日 - 中国农业发展银行周四招标的10年期固息债利率高于此前市场预测均值,落于预测区间高端。市场人士表示，经过6月流动性困局后，市场对货币政策的立场有了新的认识，基准资金利率水平水涨船高，债券收益预期亦随之上调；谨慎心态中，机构对债券收益率提出了更高的要求。

业内人士稍早透露，农发行上午招标的10年期固息债，中标利率为4.25%，此前预测均值为4.18%,预测区间为4.12%-4.25%；首场投标倍数为1.69倍。

“货币政策没放松可能，资金利率被抬高，收益率肯定要抬高，”华东地区一银行交易员称，“二级上明显是卖盘妥协多，其实4.25%左右的10年政金债水平真不算高，我们觉得起码得在4.3%以上。”周三其是调查样本中少数看到4.25%的机构之一。

上海一银行交易员亦表示，新债供应压力在逐步增大，供求关系在变化，二级市场顺势走弱，而一级有限的需求中，机构也多倾向于更高的利率保护。

中国银行间债市进出口行和农发行固息到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率报在4.1844%。剩余期限约9年的国开行固息债12国开32券 最新成交收益率为4.1891%，较昨日收盘4.1691%走高。

该期债为农发行今年第13期金融债，采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过50亿元的当期债券。