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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 12:29 BJT

东京汇市：美元下滑，贝南克讲话促市场重估对美联储退出时机的预期

纽约     当日    今年来   2012年
                           最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
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 欧元/美元                  1.3139   1.2974    +1.27    -0.42   1.3194
 美元/日圆                   98.69    99.64    -0.95   +13.78    86.74
 欧元/日圆                  129.68   129.29    +0.30   +13.30   114.46
 美元/瑞郎                  0.9429   0.9583    -1.61    +2.99   0.9155
 英镑/美元                  1.5155   1.5010    +0.97    -6.74   1.6251
 美元/加元                  1.0369   1.0464    -0.91    +4.52   0.9921
 澳元/美元                  0.9283   0.9169    +1.24   -10.68   1.0393
 新西兰元/美                0.7944   0.7832    +1.43    -4.09   0.8283
 元                                                            
 澳元/日圆                  91.590   91.360    +0.25    +1.62   90.130
 新西兰元/日                78.410   78.040    +0.47   -44.32  140.820
 圆                                                            
 英镑/日圆                  149.58   149.56    +0.01    +6.22   140.82
 澳元/新西兰                1.1671   1.1697    -0.22    -6.93   1.2540
 元                                                            
                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当
 日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)
    
      
      
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 (编译 王洋/张明钧/杜明霞/艾茂林; 审校 张荻/徐文焰/王兴亚)
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