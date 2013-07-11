投行观点：最新官方表态显示中国经济增长底线仍在7-7.5%--巴克莱

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透北京7月11日 - 投资银行巴克莱周四表示，从中国国务院总理李克强最新表态，以及“金十条”来看，中国经济增长的“下限”仍在7-7.5%之间。
李克强总理本周二表示，要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”。
巴克莱认为，新领导层致力于结构改革，这正是中国经济未来十年能以6-7%可持续增长的唯一路径，也有利于避免经济因地产泡沫破裂、金融系统崩溃而现危机。不过，领导层也有很多“底线”，他们的观点应该是“稳增长可以为调结构创造有效空间和条件，调结构能够为经济发展增添后劲，两者相辅相成”。
巴克莱仍预计，二季度经济增速将放缓至7.5%，四季度降至7.2%，全年增速料为7.4%。这一预估低于官方经济增速目标7.5%。
政策方面，该投行认为未来几月有针对性的支持政策措施将开始推行，银行也将改善信贷配置以支持实体经济。央行可能会权衡降息的利弊，鉴于经济增长疲弱，巴克莱认为降息的可能性在增加。
此外，巴克莱预计明年两会公布的GDP增速目标可能会下调至7%。
中国二季度GDP等宏观经济指标将于下周一公布，路透综合15家机构预估中值显示，二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。
国务院日前发布关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见（简称金十条），有机构认为金十条核心是解决企业部门去高债务杠杆率问题，通过盘活存量、用好增量、优化金融资源配置四路径来化解中国企业部门债务困局。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686