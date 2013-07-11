投行观点：最新官方表态显示中国经济增长底线仍在7-7.5%--巴克莱

路透北京7月11日 - 投资银行巴克莱周四表示，从中国国务院总理李克强最新表态，以及“金十条”来看，中国经济增长的“下限”仍在7-7.5%之间。

李克强总理本周二表示，要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”。

巴克莱认为，新领导层致力于结构改革，这正是中国经济未来十年能以6-7%可持续增长的唯一路径，也有利于避免经济因地产泡沫破裂、金融系统崩溃而现危机。不过，领导层也有很多“底线”，他们的观点应该是“稳增长可以为调结构创造有效空间和条件，调结构能够为经济发展增添后劲，两者相辅相成”。

巴克莱仍预计，二季度经济增速将放缓至7.5%，四季度降至7.2%，全年增速料为7.4%。这一预估低于官方经济增速目标7.5%。

政策方面，该投行认为未来几月有针对性的支持政策措施将开始推行，银行也将改善信贷配置以支持实体经济。央行可能会权衡降息的利弊，鉴于经济增长疲弱，巴克莱认为降息的可能性在增加。

此外，巴克莱预计明年两会公布的GDP增速目标可能会下调至7%。

中国二季度GDP等宏观经济指标将于下周一公布，路透综合15家机构预估中值显示，二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。