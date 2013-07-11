中国汇市：人民币早盘走升但弱于中间价涨幅，市场仍静候方向指引

* 人民币即期早盘稍走强但不及中间价升幅

* 隔夜美元指数大跌支撑中间价走升

* 市场缺乏方向，供需相对平衡

* 后期料在窄幅波动中等候指引

路透北京7月11日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走升，但弱于中间价升幅。隔夜美元指数大跌，以及中美战略与经济对话开幕，都给人民币中间价在今天走升至历史高位附近提供了理由。但市场仍然显得缺乏方向，供需相对平衡，价格变动不多。

上海一股份行外汇交易主管表示，市场目前不再出现一边倒的情况，从最近几天走势来看可能还会稳一稳。中间价连续三天开高，除了国际政治、美元指数的原因外，昨天外贸数据也不太理想，央行的意图可能也是想稳一稳市场信心。

交易人士反映，近一段时间由于进出口不景气，客盘不如此前强劲，未来一段时间内结购汇因素会交织出现。外管局20号文后续影响仍在逐步释放，包括为满足存贷比而不再续做一些到期外汇贷款、会产生一些购汇还款需求，银行在满足存贷比后也会结汇释放综合头寸。

在这些影响下，短期内即期价格可能还会处于窄幅的双向波动中，等候更为明确的方向指引。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.1333元，上日收报6.1341元。今日人民币兑美元中间价 为6.1599元，上日中间价为6.1652元。

东京汇市美元周四在亚洲盘初的清淡市况中大跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克发布温和言论，迫使市场削减美元多头仓位，并重新评估美联储可能开始削减刺激计划的时间。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2840/70，上日尾盘为6.2800。

北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1346/65元，上一交易日尾盘报6.1343元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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