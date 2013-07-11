中国货币市场：主要回购利率上涨，短期资金供给不紧缺但预期维持谨慎

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透上海7月11日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率 上涨。交易员表示，市场短期资金供给并不太紧缺，但因为财税缴款和大行分红等因素尚未散去，大多数机构对下半月的预期维持谨慎，七天品种受开盘价指引，涨幅较大。
他们并指出，央行在公开市场继续暂停操作，而度过6月以后，机构的流动性管理开始更为审慎，场内对七天及更长期限回购品种的需求明显增多，今日对可以跨月的21天及一个月品种的需求也不少，但供给则有限。
“今天出钱的还是挺多的，但一般开盘价就偏高，比如七天，降不下来，现在资金融出方和融入方预期趋同，都偏谨慎一点。”华东一商业银行交易员称。
她指出，央行本周仍暂停了公开市场操作，虽然这两周有1,000亿元的国库现金投放，但机构目前对流动管理的理解是，未来不可能再依赖央行通过逆回购或其它方式向市场注水，机构必须要通过拆借市场，提前做好流动性管理。“在市场上多拿多准备。”
“今天可以跨月的21天和1个月需求也上来了，可以说是有缺口的拼命在借，但大家预期都偏谨慎，出的少。”该交易员称。
上海一商业银行交易员也表示，机构长期需求较大，而大行供给偏少，估计七天品种会回升至4%附近。
据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。交易员透露，7月中旬仍有大量财政缴款上报，初步估计可能会有4,000亿元人民币左右。
业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场仍未进行操作；而本周在继续暂停操作的同时，亦无到期资金投放。
财政部周四招标的500亿元人民币六个月期国库现金定期存款中标利率为5.01%，虽较上次资金极度紧张时同期限品种利率大幅回落，但仍属高位。交易员表示，由于本次六个月期定存资金跨年，不少银行考虑到年底存贷比考核压力，参与投标积极性相对较高。
下周四还将有500亿元的三个月期国库现金定存招标。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.3639 3.2608 +10.31 七天 3.8262 3.6044 +22.18 14天 3.9193 3.8492 +7.01 上海证交所质押式回购利率 其中：隔夜 6.2500 1.3950 +485.50 七天 3.6500 3.0950 +55.50 14天 3.6800 3.5050 +17.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.3572 3.3000 +5.72 七天 3.8500 3.5900 +26.00 14天 3.9300 4.0500 -12.00 Shibor 其中:隔夜 3.3547 3.2510 +10.37 七天 3.8100 3.5900 +22.00 三个月 4.6955 4.7040 -0.85 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686