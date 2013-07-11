中国债市动态：现券总体走势回稳，惟买盘稀少卖压强显心态仍谨慎

路透上海7月11日 - 在经历上日收益率全面上行后，中国银行间债市周四早盘现券走势回稳。交易员称，今日回购利率有所走升，而资金面未见明显恶化，因此现券暂时获得喘息之机。惟卖压沉重买盘稀少，显示机构对后市仍不敢掉以轻心。

银行间市场周四早盘主要回购利率 上涨。交易员表示，市场短期资金供给并不太紧缺，但因为财税缴款和大行分红等因素尚未散去，大多数机构对下半月的预期维持谨慎，七天品种受开盘价指引，涨幅较大。

上海一银行交易员称，与上日相比，今日现券走势显稳，但机构谨慎心态未减，卖盘偏多而买盘稀少。

“未来关键是要看到资金利率回落，然后短端利率回落，这样长端才有机会，否则长端靠基本面预期影响，(收益率)很难大幅下行。”

中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。 另外，国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布GDP等数据。

不过北京一银行交易员指出，部分券种早盘仍有2-3个基点(bp)左右的涨幅，但和上日相比，已属稳定。

今日新债发行市场继续与二级“同甘共苦”。农业发展银行稍早招标的100亿元人民币10年期固息债，中标利率为4.25%，高于此前4.18%的利率预测均值。