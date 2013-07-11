中国债市动态：现券总体走势回稳，惟买盘稀少卖压强显心态仍谨慎

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透上海7月11日 - 在经历上日收益率全面上行后，中国银行间债市周四早盘现券走势回稳。交易员称，今日回购利率有所走升，而资金面未见明显恶化，因此现券暂时获得喘息之机。惟卖压沉重买盘稀少，显示机构对后市仍不敢掉以轻心。
银行间市场周四早盘主要回购利率 上涨。交易员表示，市场短期资金供给并不太紧缺，但因为财税缴款和大行分红等因素尚未散去，大多数机构对下半月的预期维持谨慎，七天品种受开盘价指引，涨幅较大。
上海一银行交易员称，与上日相比，今日现券走势显稳，但机构谨慎心态未减，卖盘偏多而买盘稀少。
“未来关键是要看到资金利率回落，然后短端利率回落，这样长端才有机会，否则长端靠基本面预期影响，(收益率)很难大幅下行。”
中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。 另外，国家统计局将于下周一(15日)召开经济运行情况新闻发布会，公布GDP等数据。
不过北京一银行交易员指出，部分券种早盘仍有2-3个基点(bp)左右的涨幅，但和上日相比，已属稳定。
今日新债发行市场继续与二级“同甘共苦”。农业发展银行稍早招标的100亿元人民币10年期固息债，中标利率为4.25%，高于此前4.18%的利率预测均值。
剩余期限约9.87年的固息国债130011券最新成交 在3.59%，与上日尾盘持平。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686