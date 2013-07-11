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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 12:43 BJT

香港股市：早盘上扬2.2%，受中国股市走强及贝南克讲话因素推动

路透香港7月11日 - 香港股市早盘受内地股市走强带动上涨，同时亦受到美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克温和立场讲话的提振，投资者在对利率敏感类股进行空头回补。

恒生指数 涨2.2%报21,353.7点，为6月10日以来盘中高点。恒生国企指数 跳涨3%。

“贝南克讲话支撑今日利率敏感股的走势，我认为有人在回补香港地产股的空头仓位，”丰盛金融资产管理董事黄国英说。

“但我目前仍对中国概念股没有很高的热情。他们多数股票的长期前景依然十分负面，对于消息的反应过于剧烈了，”他补充说。

华润置地 劲扬5.8%，佳兆业集团 跳升7.4%。(完)
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