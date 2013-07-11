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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 13:26 BJT

韩国股市：涨幅扩大至逾2.5%，大盘股引领涨势

路透首尔7月11日 - 韩国股市周四盘中涨幅扩大至逾2.5%，并触及三周日内高点，投资者受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克讲话的鼓舞。贝南克称联储将维持刺激政策，直至就业市场前景大幅改善。

大盘股引领韩股涨势。最大成分股三星电子 大涨逾4%，触及一周日内高点，并继上周大跌后连续第三个交易日反弹。

不过韩亚航空 表现落后，仅小涨0.4%，当局对其旧金山失事的客机仍在进行调查。

截至0457GMT，韩国综合股价指数 上涨2.53%至1,870.29点，为2013年6月20日以来最高。(完)
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