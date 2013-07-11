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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 13:10 BJT

表格：韩国央行修正2013-2014年经济预估

路透首尔7月11日 - 韩国央行修正对2013年和2014年的经济预估，以下为预估细节：

(除非有特别说明，否则均为较上年同期的变动百分比)

2013年　　　　　　 2014年

修正后预估 *前次预估 修正后预估 *前次预估

国内生产总值(GDP) 2.8 2.6 4.0 3.8

民间消费 2.1 2.5 3.5 3.3

资本投资 1.8 2.3 7.0 6.4

建设投资 4.5 2.7 2.0 2.3

^商品出口 5.1 5.2 8.0 8.3

^商品进口 3.2 3.7 7.8 8.0

消费者物价指数(CPI) 1.7 2.3 2.9 2.8

核心通胀率(%) 1.8 2.1 3.0 2.7

失业率(%) 3.2 3.4 2.8 3.3

经常帐(10亿美元) 53.0 33.0 38.0 27.0

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最近几年实际GDP增幅(%)

2012 2.0

2011 3.6

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

2006 5.2

----------------

* 2013年4月11日公布

--企划财政部6月底时预估2013年成长率为2.7%，3月时预估为2.3%。通胀预估则降至1.7%。

--央行下次将在10月公布2013及2014年的预估值修正。 (完)
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