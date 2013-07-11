表格：韩国央行修正2013-2014年经济预估

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透首尔7月11日 - 韩国央行修正对2013年和2014年的经济预估，以下为预估细节：
(除非有特别说明，否则均为较上年同期的变动百分比)
2013年 2014年
修正后预估 *前次预估 修正后预估 *前次预估
国内生产总值(GDP) 2.8 2.6 4.0 3.8
民间消费 2.1 2.5 3.5 3.3
资本投资 1.8 2.3 7.0 6.4
建设投资 4.5 2.7 2.0 2.3
^商品出口 5.1 5.2 8.0 8.3
^商品进口 3.2 3.7 7.8 8.0
消费者物价指数(CPI) 1.7 2.3 2.9 2.8
核心通胀率(%) 1.8 2.1 3.0 2.7
失业率(%) 3.2 3.4 2.8 3.3
经常帐(10亿美元) 53.0 33.0 38.0 27.0
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最近几年实际GDP增幅(%)
2012 2.0
2011 3.6
2010 6.3
2009 0.3
2008 2.3
2007 5.1
2006 5.2
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* 2013年4月11日公布
--企划财政部6月底时预估2013年成长率为2.7%，3月时预估为2.3%。通胀预估则降至1.7%。
--央行下次将在10月公布2013及2014年的预估值修正。 (完)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686