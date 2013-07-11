《中国金融分析》公开市场无为而治，稳增长承压央行重在维稳资金预期

* 公开市场本周既无操作，亦无到期资金投放

* 已连续三周暂停操作，因顾忌财税缴款施压资金面

* 政策或更重视稳增长，公开市场暂维稳

* 逆回购始终不出山，央行亦不愿释放宽松预期

作者 边竞

路透上海7月11日 - 尽管资金面已趋于稳定，但面对近期企业缴税等扰动因素，中国央行公开市场本周仍连续第三周暂停操作。中国经济面临进一步下行风险，稳增长压力加大，不过央行货币政策扩张余地有限，令公开市场延续无为而治。

业内人士指出，流动性虽已逐步回归正常状态，但资金预期仍不算稳定；为安抚市场情绪，央行公开市场料将暂时维稳，以利资金面休养生息。

“最近两周公开市场到期资金量比较少，7月中旬财政存款缴存，目前(央行)整个姿态还是以稳健为主吧。”海通证券宏观首席分析师姜超称。

上海一银行交易员则谈到，7月中旬仍是财税缴款的高峰期，尽管最近两周有1,000亿国库现金定存投放，但市场流动性仍面临压力，在此期间公开市场操作料仍会谨慎应对，“估计央行有动作最快也要下下周了。”

央行公开市场本周既无操作，亦无到期资金投放，上周则为净投放460亿元人民币。

银行间市场周四主要回购利率 上涨。交易员表示，市场短期资金供给并不太紧缺，但因为财税缴款和大行分红等因素尚未散去，大多数机构对下半月的预期维持谨慎，七天品种受开盘价指引，涨幅较大。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/duq59t)

**稳定资金预期**

在上周资金面平稳度过月初例行调整存款准备金的考验后，市场中对央票发行和正回购操作可能恢复的预期就开始浮现，不过本周央行继续按兵不动，在面临财税缴款因素的不确定因素之时，央行仍选择稳定资金预期为上。

南京银行金融市场部研究员张兰表示，央行公开市场会观望一段时间，短期内恢复央票发行的可能性并不大，即便是重启资金回笼，可能也先以正回购的方式进行。

姜超谈到，央行近期的态度应该较为中性,之前的“钱荒”是告诉金融机构要去杠杆，“有了这个警示以后，去杠杆已经开始了，之后央行应该会回归中性，只要整个银行的行为没有像以前那样激进，从央行来讲，不需要再那么严厉了。”

虽然近期央行维稳资金面的意图较为明确，在资金紧张的时候也向部分机构提供了流动性，但始终不在公开市场做逆回购，这与定向提供流动性的政策含义是有区别的，表明央行亦不愿向市场释放宽松的政策预期。

张兰就认为，“(两者)是有差异的，所以说大家对未来资金价格中枢的预期还都不是很乐观。”

而本月内仍有不小规模的央票到期，如果在本轮企业缴税结束后，资金面受到的冲击有限，央行为防止流动性滑向过度宽松，央票和正回购重启的可能性仍不能排除。

国泰君安证券首席债券分析师徐寒飞预期，“最快下周、最晚一个月之内，央票会重启，以表明央行的态度。如果政策收紧预期和外部流动性再次下降叠加，对市场流动性很可能会有第二波冲击。”

央行行长周小川近日表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

**稳增长更受重视，但货币政策空间小**

张兰谈到，李克强总理提出了经济增长不能跌破下限，未来经济政策可能更多地从稳增长的角度去考虑，如果经济增速跌破7.5%的话，货币政策至少也会观望一下，保持维稳的基调。

姜超则认为，经济稳增长的压力确实在加大，不过政府虽然讲的多，但可以操作的空间确实比较有限。货币政策缺乏扩张的空间，最多是中性；财政政策总量上也基本没有空间，都是些结构性的政策。

中国国务院总理李克强近日表示，要统筹推动稳增长、调结构、促改革，完成全年经济社会发展主要任务。要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落，“经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限‘。”

虽然日前央行还提出要积极运用再贷款、再贴现等政策工具来调节流动性，不过业内人士多认为，这两种工具可操作的空间整体较为有限，其规模难与公开市场操作比肩。

北京一大型银行交易员表示，“(央行提出这两种工具)主要还是表明一个态度：调节流动性可运用的工具很多。”

针对6月不断升级的流动性困局，中国央行此前表示，将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

为引导信贷资金进一步支持实体经济，中国央行近日对部分分支行安排增加再贴现额度120亿元，支持金融机构扩大对小微企业和“三农”的信贷投放。并称将进一步加大再贴现支持力度，对小微企业、涉农行业等融资需求较大的地区适当增加再贴现额度。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) -- 逆回购 (周二) --

(周四) -- 央票 （周二） --