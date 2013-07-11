国际油市：布兰特油价接近三个月高位，联储政策立场推动美元下跌

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
“我们知道削减刺激计划将在今年底的某个时候开始，这给经济带来一定增长空间，并使失业率降至7%左右。这将利好石油需求成长。”
0518GMT，布兰特原油期货 几无变动，报每桶108.53美元。周三结算价报108.51美元，当日曾触及三个月高点108.69美元。
美国原油期货 上涨0.28美元，报每桶106.80美元，稍早曾触及高点106.95美元，此为2012年3月以来最高。此近月合约上日攀涨近3%，创下5月初以来最大单日涨幅。
但鉴于近期大涨，周四原油价格走势受到限制。黄金和铜等其他大宗商品跳涨约2%。
布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R报1.67美元，收窄至2010年12月以来最小。此前公布的数据显示，原油库存两周降幅创最高纪录，表明美国需求强劲。
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国上周原油库存连续第二周减少约1,000万桶，炼厂需求为六年来最强。
Larry表示，“我们终于看到石油需求赶上了美国经济复苏的步伐，这给油价带来上涨动能。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/王翔琼; 审校 张若琪/李春喜)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686