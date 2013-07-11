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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 13:52 BJT

国际油市：布兰特油价接近三个月高位，联储政策立场推动美元下跌

“我们知道削减刺激计划将在今年底的某个时候开始，这给经济带来一定增长空间，并使失业率降至7%左右。这将利好石油需求成长。”

0518GMT，布兰特原油期货 几无变动，报每桶108.53美元。周三结算价报108.51美元，当日曾触及三个月高点108.69美元。

美国原油期货 上涨0.28美元，报每桶106.80美元，稍早曾触及高点106.95美元，此为2012年3月以来最高。此近月合约上日攀涨近3%，创下5月初以来最大单日涨幅。

但鉴于近期大涨，周四原油价格走势受到限制。黄金和铜等其他大宗商品跳涨约2%。

布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R报1.67美元，收窄至2010年12月以来最小。此前公布的数据显示，原油库存两周降幅创最高纪录，表明美国需求强劲。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国上周原油库存连续第二周减少约1,000万桶，炼厂需求为六年来最强。

Larry表示，“我们终于看到石油需求赶上了美国经济复苏的步伐，这给油价带来上涨动能。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/王翔琼; 审校 张若琪/李春喜)
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