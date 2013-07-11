离岸人民币：渣打与深圳国际签署前海跨境贷款协议，金额为1亿元

路透香港7月11日 - 香港渣打银行 周四表示，与深圳国际 签署前海跨境人民币贷款协议，金额为1亿元。随着该有意成为深圳“曼哈顿”区的基建项目展开，预料跨境贷款将会持续成长。

渣打银行于新闻稿指出，该协议为期一年，深圳国际的贷款用途为支持该公司位于前海妈湾片区的项目发展。银行未透露其他贷款细节。

渣打金融机构部董事总经理周李婥娟指出，“随着前海跨境贷款使用量增加，代表这个筹集人民币资金的新平台取得企业认同，有助于促进人民币回流内地，深化这个增长中的市场。”

作为中国金融改革“试验田”的前海，在今年启动了第一批的跨境贷款，共有15家香港银行参与总额20亿元人民币项目.至今年5月底，总备案贷款金额达52.5亿元，约为试点额度500亿元的十分之一。

前海深港现代服务业合作区管理局长张备昨日在一场研讨会上指出，目前尚有多家企业有意申请跨境贷款，而加强深港地区跨境贷款、投融资以及财富管理将是工作重点。

深圳市上月底批覆了前海区的综合规划，确定了前海的总体空间结构和产业布局、区域土地整备方式，意味着前海将进入大规模开发建设的实质阶段；其总建设投资约3,898亿元人民币。