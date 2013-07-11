离岸人民币：渣打与深圳国际签署前海跨境贷款协议，金额为1亿元

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透香港7月11日 - 香港渣打银行 周四表示，与深圳国际 签署前海跨境人民币贷款协议，金额为1亿元。随着该有意成为深圳“曼哈顿”区的基建项目展开，预料跨境贷款将会持续成长。
渣打银行于新闻稿指出，该协议为期一年，深圳国际的贷款用途为支持该公司位于前海妈湾片区的项目发展。银行未透露其他贷款细节。
渣打金融机构部董事总经理周李婥娟指出，“随着前海跨境贷款使用量增加，代表这个筹集人民币资金的新平台取得企业认同，有助于促进人民币回流内地，深化这个增长中的市场。”
作为中国金融改革“试验田”的前海，在今年启动了第一批的跨境贷款，共有15家香港银行参与总额20亿元人民币项目.至今年5月底，总备案贷款金额达52.5亿元，约为试点额度500亿元的十分之一。
前海深港现代服务业合作区管理局长张备昨日在一场研讨会上指出，目前尚有多家企业有意申请跨境贷款，而加强深港地区跨境贷款、投融资以及财富管理将是工作重点。
深圳市上月底批覆了前海区的综合规划，确定了前海的总体空间结构和产业布局、区域土地整备方式，意味着前海将进入大规模开发建设的实质阶段；其总建设投资约3,898亿元人民币。
该合作区三幅商用土地将在月底进行拍卖，挂牌起始价介乎35-67.2亿元人民币，总底价为149.2亿元，其中首两幅于7月26日进行竞价，而另一幅面积最大的土地则于8月16日进行竞价。 (完) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686