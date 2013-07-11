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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 14:05 BJT

表格：德国6月批发物价较前月下滑0.4%，较上年同期涨0.7%

路透柏林7月11日 - 德国联邦统计局周四公布，德国6月趸售(批发)物价较前月下滑0.4%，较上年同期涨0.7%。5月分别为降0.4%和降0.1%。

具体数据如下:

德国趸售物价 2013年6月 2013年5月 2012年6月

较上月(%) -0.4 -0.4 -1.1

较上年(%) +0.7 -0.1 +1.1

WPI(基期为2005年) 122.2 122.7 121.4 (完) (编译 侯向明; 审校 隋芬)
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