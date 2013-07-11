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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 14:17 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--7月11日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 0亿元

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
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    暂无
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    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 无

    到期日        操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
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    暂无
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    注：1.2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆
         回购操作。而春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包
         括28天和91天，但主要以28天期为主。5月9日央行又重启央票发行，
         期限为三个月。
       2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
       3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆
         回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。(完)

 (整理 边竞；审校 李宏薇)
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