版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 14:06 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元兑美元升至数周高位，市场评估FED政策前景

澳洲数据显示，雇主6月聘请了更多员工，但失业率升至四年高位5.7%。

新西兰元兑美元 报0.7946美元，此前一度涨至三周高位0.7970。

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/白云; 审校 艾茂林/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐