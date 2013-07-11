版本:
中国
债券 | 2013年 7月 11日 星期四 14:24 BJT

欧元债市：德债期货上涨，此前贝南克发表宽松立场言论

市场的解读是贝南克在软化论调，前一段时间他曾表示美联储计划很快削减货币刺激举措。

德债期货 升45个跳动点至143.03。

市场将密切关注意大利即将标售的至多65亿欧元三年期和30年期固定收益债券和五年期浮动利率债券，本周稍早意大利债信评级被标普调降一个级距。

意大利公债期货 升74个跳动点至111.20。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐