欧元债市：德债期货上涨，此前贝南克发表宽松立场言论

全球经济：贸易作为增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
市场的解读是贝南克在软化论调，前一段时间他曾表示美联储计划很快削减货币刺激举措。
德债期货 升45个跳动点至143.03。
市场将密切关注意大利即将标售的至多65亿欧元三年期和30年期固定收益债券和五年期浮动利率债券，本周稍早意大利债信评级被标普调降一个级距。
意大利公债期货 升74个跳动点至111.20。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 白云)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。
路透上海4月11日 - 中国河南新郑农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有473家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,349亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30