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市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 14:15 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：交投清淡，贝南克言论令市场感到意外

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* 欧元/美元涨1.18%，澳元/美元升1.40%，美元/日圆跌1.01%，英镑/美元涨0.60%

* 交投清淡，贝南克讲话后走势由停止单主导

* 股市上扬，标普股指期货上升1.14%，美国10年期公债收益率(殖利率)较纽约市场下降11个基点至2.56%

* 日本央行维持政策不变，对经济看法更为乐观，维持2015/16财年消费者物价指数(CPI)涨幅预估为1.9%不变

* 日本央行总裁黑田东彦将召开记者会，瑞典CPI和美国一周初请失业金人数等数据将出炉 (完)

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