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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 14:43 BJT

东南亚股市：泰国股市跳涨，印尼股市在利率决定公布前走高

Krungsri Securities的策略师们在一份报告中写道，泰国股市反弹，令股指回到1,420上方的10日移动均线；技术面上来看，股市近期料进一步上涨并测试1,450。

不过，泰国股市成交量仅为过去30日均值的59%，交易商称此反映出一部分谨慎情绪和日内的波动性。

印尼股市 继周三上涨1.7%后，今日攀升2.4%，报4,587.63，银行类股涨幅居前，Bank Mandiri Persero 和PT Bank Rakyat Indonesia Persero 领涨。

市场人士等待日内稍晚印尼央行的利率决定。Bahana Securities分析师在报告中预计，印尼央行可能将指标利率从6.0%上调到6.50%。

新加坡股市方面，Singapore Telecommunications 劲扬3.2%，表现超出股指 的1.7%涨幅。马来西亚Axiata 上涨2.3%，该国股市微升0.6%。

菲律宾股市 上涨1.1%，此前国际货币基金组织(IMF)公布乐观的经济预期。越南股市下滑0.2%，投资者等待季度财报。(完)
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