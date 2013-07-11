东南亚股市：泰国股市跳涨，印尼股市在利率决定公布前走高

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
Krungsri Securities的策略师们在一份报告中写道，泰国股市反弹，令股指回到1,420上方的10日移动均线；技术面上来看，股市近期料进一步上涨并测试1,450。
不过，泰国股市成交量仅为过去30日均值的59%，交易商称此反映出一部分谨慎情绪和日内的波动性。
印尼股市 继周三上涨1.7%后，今日攀升2.4%，报4,587.63，银行类股涨幅居前，Bank Mandiri Persero 和PT Bank Rakyat Indonesia Persero 领涨。
市场人士等待日内稍晚印尼央行的利率决定。Bahana Securities分析师在报告中预计，印尼央行可能将指标利率从6.0%上调到6.50%。
新加坡股市方面，Singapore Telecommunications 劲扬3.2%，表现超出股指 的1.7%涨幅。马来西亚Axiata 上涨2.3%，该国股市微升0.6%。
菲律宾股市 上涨1.1%，此前国际货币基金组织(IMF)公布乐观的经济预期。越南股市下滑0.2%，投资者等待季度财报。(完)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686