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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 14:38 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京市场尾段反弹，在98.50-99.50交投

0623 GMT

* 美元/日圆尽管盘初跌向98.20，但反弹至99.63

* 亚洲盘交投区间集中在98.50-99.50，98.50及其下方有买单，99.50上方有卖单

* 停止单云集在99.30、99.00以及98.50下方

* 99.00、99.30和99.50上方埋有卖单

* 贝南克发表温和演说后风险仍偏向下行，98.10和98.00下方有大量停止单

* 98.14为一目均衡云区底部，大量行权价为98.00的期权到期。(完)

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