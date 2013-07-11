中国股市：沪综指收升3.2%创近七个月最大单日涨幅，宏观预期转正市场气氛趋活跃

路透北京7月11日 - 中国股市沪综指周四收升3.2%，创近七个月最大单日涨幅，资源、金融等权重股领涨。分析师指出，高层言论使得当前宏观面预期有所转向，整体估值较低的权重板块出现反弹，拉动大盘再次大涨，预计短线仍有望维持震荡扬升行情。

沪综指 收报2,072.991点，涨64.865点，或3.23%，此前最大单日涨幅为去年12月14日的4.33%；上海A股今日成交额为1,307亿元人民币，亦创逾四个月单日最大成交金额，昨日为726亿元。

“市场预期经济下行到一定程度后国家会考虑增速问题，而不会不计代价的调结构，因而有一定的政策预期。”华西证券分析师曹雪峰称。

他并预计，随着流动性和宏观预期都在转向正面，今后股指还有继续上涨的机会。

中国即将于7月15日(下周一)公布今年上半年经济数据，此前李克强总理称经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，这帮助稳定了市场预期。同时，今日亦有传闻称监管层正在研究对大盘蓝筹的T+0。

上证180金融指数 大涨6.95%，其中民生银行 收扬9.88%。

海外方面，美联储周三公布的6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。贝南克亦认为目前政策仍需宽松。