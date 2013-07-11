中国股市：沪综指收升3.2%创近七个月最大单日涨幅，宏观预期转正市场气氛趋活跃

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透北京7月11日 - 中国股市沪综指周四收升3.2%，创近七个月最大单日涨幅，资源、金融等权重股领涨。分析师指出，高层言论使得当前宏观面预期有所转向，整体估值较低的权重板块出现反弹，拉动大盘再次大涨，预计短线仍有望维持震荡扬升行情。
沪综指 收报2,072.991点，涨64.865点，或3.23%，此前最大单日涨幅为去年12月14日的4.33%；上海A股今日成交额为1,307亿元人民币，亦创逾四个月单日最大成交金额，昨日为726亿元。
“市场预期经济下行到一定程度后国家会考虑增速问题，而不会不计代价的调结构，因而有一定的政策预期。”华西证券分析师曹雪峰称。
他并预计，随着流动性和宏观预期都在转向正面，今后股指还有继续上涨的机会。
中国即将于7月15日(下周一)公布今年上半年经济数据，此前李克强总理称经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，这帮助稳定了市场预期。同时，今日亦有传闻称监管层正在研究对大盘蓝筹的T+0。
上证180金融指数 大涨6.95%，其中民生银行 收扬9.88%。
海外方面，美联储周三公布的6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。贝南克亦认为目前政策仍需宽松。
沪深300指数 收升4.61%，报2,326.688点。沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,311点，涨5.8%，成交794,970手。(完) (发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。