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市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 14:46 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受美联储主席温和言论提振

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* 美联储主席贝南克温和言论重挫美元

* 1.5193是亚洲盘初高点，随后触及低点1.5081

* 买盘在1.5100和1.5070(选择权到期)。1.5055是7月4日低点

* 1.4995是贝南克讲话前的高点(美联储会议记录公布之后)。1.4814是周二创下的三年低点

* 英镑在上周四英国央行发表温和声明之前，约报1.5270

* 英国货币政策委员会(MPC)温和派委员迈尔斯将讨论利率(完)

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