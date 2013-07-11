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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 15:03 BJT

新兴汇市：韩元触及一个月高位，美联储主席言论温和提振亚洲新兴货币

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                        98.96      99.72      +0.77     -12.30      86.79
 坡元                       1.2621     1.2680      +0.47      -3.19     1.2219
 台币                       29.914     30.085      +0.57      -2.60     29.136
 韩元                      1122.80    1135.80      +1.16      -4.65    1070.60
 泰铢                        31.06      31.28      +0.71      -1.45      30.61
 菲律宾披索                  43.30      43.43      +0.31      -5.19      41.05
 印尼卢比                  9980.00    9960.00      -0.20      -3.51    9630.00
 印度卢比                    59.71      59.66      -0.08      -7.90      54.99
 马币                       3.1615     3.1805      +0.60      -3.27     3.0580
 人民币                     6.1350     6.1341      -0.01      +1.55     6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 兰秀娟/侯向明; 审校 艾茂林/张涛)
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