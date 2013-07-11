中国新债: 国开行下周二将首次增发27-31期固息债，总额至多320亿

路透北京7月11日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(16日)第一次增发今年27-31期固息金融债(市场俗称“福娃债”)，期限分别为一、三、五、七和10年，发行总规模至多320亿元人民币。其中，一年期发行上限为50亿元，五年期为60亿元，三、七和10年则均为70亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，一年和10年期品种采用单一价格(荷兰式)招标方式，三年、五年和七年期采用多重价格(美国式)招标方式。

本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

国开行于7月2日首次发行的今年第27-31期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，票面利率分别为3.91%、3.9799%、4.0205%、4.0866%和4.17%。

上述增发债的具体条款如下：

第27-31期债第一次增发

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发行总量 一年期不超过50亿元

三/七/10年期不超过70亿元

五年期不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 6月16日

1/3/5年：9:30-10:30

1/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 7月22日/7月18日

分销期 7月19日-7月22日

上市日 一年：7月24日；

三年、五年、七年和10年：7月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。

2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在40亿-70亿元间。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)