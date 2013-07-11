中国金融：商业银行参与国债期货方案已上报，参与方式或二选一

路透香港7月11日 - 中国国债期货即将推出之际，三位了解情况的消息人士称，银监会创新监管部近日已上报商业银行参与国债期货的两套方案待批，参与的方式和路径还待监管层最后定夺，料第二套方案即24家商业银行分批入场参与国债期货可能性较大。

消息人士透露，创新部对试点商业银行参与国债期货提出了两套方案建议，一是将国有、股份制、城商行为主的24家商业银行全部定为首批参与国债期货市场的试点银行，参与模式由商业银行根据业务需要自主决定；二是为进一步平衡国债期货上市初期市场各方交易力量，保证市场平稳起步，将对24家商业银行划分为两批试点银行陆续参与。随着国债期货市场不断成熟，市场深度不断增加，再逐步推动更多商业银行进入市场。

试点参与的商业银行建议名单有，工建农中交五家国有大型商业银行及国家开发银行和邮政储蓄银行，股份制银行则有招商、兴业、民生、浦发、中信、光大银行等10家，城市商业银行包括上海、南京、宁波、杭州银行四家，外资法人银行有3家，汇丰银行（中国）、花旗银行（中国）、渣打银行（中国）。

“国债期货推出初期也少不了‘主角’商业银行的参与，但两套方案二选一，监管层选择后一种可能性更大，也相对稳妥。估计本月底银监会就会公布最终参与方案。”上述消息人士表示。

银监会在接受路透查询时对上述消息未予立即置评。

接近证监会的人士还透露，银监会创新部的两套方案亦已与证监会和中金期货交易所沟通，中金所亦倾向于让银行根据自身经营情况选择以会员身份或以客户身份交易。

今年7月4日，证监会批准中金所上市国债期货，标志着国债期货阔别18年后即将“重生”，作为持有国债现货超过65%的主导力量--商业银行，不仅对最快将于8月底推出的国债价格有决定性影响，而且还是国债现券的主要持有人，掌握着现券的流动性。若能进入国债期货市场，则能使期限套利力量发挥稳定市场的作用。初期这一庞大群体会在国债期货市场扮演怎样的角色引发关注。（完）