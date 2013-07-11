中国金融：商业银行参与国债期货方案已上报，参与方式或二选一

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透香港7月11日 - 中国国债期货即将推出之际，三位了解情况的消息人士称，银监会创新监管部近日已上报商业银行参与国债期货的两套方案待批，参与的方式和路径还待监管层最后定夺，料第二套方案即24家商业银行分批入场参与国债期货可能性较大。
消息人士透露，创新部对试点商业银行参与国债期货提出了两套方案建议，一是将国有、股份制、城商行为主的24家商业银行全部定为首批参与国债期货市场的试点银行，参与模式由商业银行根据业务需要自主决定；二是为进一步平衡国债期货上市初期市场各方交易力量，保证市场平稳起步，将对24家商业银行划分为两批试点银行陆续参与。随着国债期货市场不断成熟，市场深度不断增加，再逐步推动更多商业银行进入市场。
试点参与的商业银行建议名单有，工建农中交五家国有大型商业银行及国家开发银行和邮政储蓄银行，股份制银行则有招商、兴业、民生、浦发、中信、光大银行等10家，城市商业银行包括上海、南京、宁波、杭州银行四家，外资法人银行有3家，汇丰银行（中国）、花旗银行（中国）、渣打银行（中国）。
“国债期货推出初期也少不了‘主角’商业银行的参与，但两套方案二选一，监管层选择后一种可能性更大，也相对稳妥。估计本月底银监会就会公布最终参与方案。”上述消息人士表示。
银监会在接受路透查询时对上述消息未予立即置评。
接近证监会的人士还透露，银监会创新部的两套方案亦已与证监会和中金期货交易所沟通，中金所亦倾向于让银行根据自身经营情况选择以会员身份或以客户身份交易。
今年7月4日，证监会批准中金所上市国债期货，标志着国债期货阔别18年后即将“重生”，作为持有国债现货超过65%的主导力量--商业银行，不仅对最快将于8月底推出的国债价格有决定性影响，而且还是国债现券的主要持有人，掌握着现券的流动性。若能进入国债期货市场，则能使期限套利力量发挥稳定市场的作用。初期这一庞大群体会在国债期货市场扮演怎样的角色引发关注。（完）
(记者 赵红梅；审校 屈桂娟)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。