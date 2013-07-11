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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 15:33 BJT

印尼央行：意外上调指标利率50个基点至6.50%，以打压通胀

印尼央行6月中旬时意外将指标利率和隔夜存款利率各上调25个基点。

该国6月整体通胀率年率为5.9%，高于上月的5.47%，因食品和交通成本升高。

央行预计本月通胀率最高升至7.5%，因上调燃料价格的影响全面体现，且穆斯林斋月期间需求升温。(完)

(编译 兰秀娟/艾茂林; 审校 石冠兰/隋芬)
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