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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 15:36 BJT

全球金市：金价攀升至两周半高点，受美联储维持刺激措施希望支撑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1289.49 25.85 +2.05 -22.99

现货银 20.09 0.76 +3.93 -33.65

现货铂金 1399.50 27.50 +2.00 -8.83

现货钯金 724.22 11.72 +1.64 4.66

COMEX期金 1287.90 40.50 +3.25 -23.15 65324

汇率

欧元/美元 1.3086

美元/日圆 98.70

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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