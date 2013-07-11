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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 15:28 BJT

中国期市：全线收高，美联储宽松言论和国内政策预期引爆做多热情

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1311     50,700      4.80      316,932 
         黄金(au)     1312     259.60      3.04      132,624 
         螺纹钢 (rb)  1401      3,646      0.89    1,411,580 
         橡胶 (ru)    1401     18,000      4.99      164,738 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,252      0.28    1,620,680 
         豆油 (y)     1401      7,354      1.16      543,752 
         焦炭 (j)     1401      1,465      3.02      246,214 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,898      0.45      525,446 
         棉花 (cf)    1401     19,820      0.18       74,310 
 中金所  沪深300(if)  1307    2,321.0      6.25       51,385 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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