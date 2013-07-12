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货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 10:37 BJT

新债招标：中国五年地方债利率3.82%，落在投标区间上限--业内人士

路透上海7月12日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早代理招标发行的243亿元人民币五年期固息地方债，中标利率为3.82%，落在投标区间上限，投标倍数为1.3倍。

今日新债是财政部代理招标发行的今年第四期地方政府债。该期债将于7月15日开始计息，15-17日进行分销，19日起上市交易。243亿元的发行规模中，湖北、海南、重庆和四川发行量分别为69亿元、30亿元、44亿元和100亿元。

财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。 (完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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