《热点透视》美联储主席交棒安排不妨借镜里根总统时代经验

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Agnes T. Crane 编译 蔡美珍
路透纽约7月10日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)的改朝换代，有可能会很类似里根时代的处理作法。美联储主席贝南克去留决定的宣布时机，重要性可能不亚于确定接班人选为何方神圣。当年在白宫提名贝南克接任的几个月前，前任美联储主席格林斯潘就警告投资人他将卸任。如果能像里根总统1987年那样紧密完成联储主席交棒安排，对市场而言将是更大福音。
贝南克担任美联储主席的第二任任期将在明年1月31日任满，届时有何安排，贝南克及美国总统奥巴马仍未正式表态。不过一些隐约暗示及闲聊猜测都认为，根据他的个人意愿，贝南克执掌全球最有权力央行的日子已经不多了。若果真如此，投资人应该感谢贝南克守口如瓶，并期望他和奥巴马能够效法里根的手腕。
近30年前，里根同时宣布了沃克尔将下台，格林斯潘将入主美联储的决定。沃克尔联储主席任内，以升息手段压下了高达两位数的通胀率，而格林斯潘则是信奉自由市场经济一派。一般普遍认为，这项调动是出于政治考量--格林斯潘支持解除管制的态度，远远更贴近里根的立场--当消息最先传出时，债市及美元都短暂受创。
即使如此，这种宣布接班人选的作法在此时仍然适合。如果在同一时间证实贝南克将卸任及提名下任人选，对脆弱市场的冲击可以降至最低，而且在美联储准备撤出超宽松政策之际，这样可以协助投资人保持冷静。
增加更多不确定性，不但没有必要，而且可能带来伤害。基于有关奥巴马属意人选的臆测已经沸沸扬扬，毫无理由让投资人对美联储主席的交棒安排感到意外。但投资人还是同样可能受到惊扰。想想上个月贝南克提到缩减刺激措施时，市场是怎么反应的吧。
确定贝南克的接班人选后，不论是前任国家经济委员会主任萨默斯、美联储副主席叶伦、或前财政部长盖特纳，至少会给投资人一些具体把握的东西。这也能让投资人有时间适应这项改变，需要的时间长短则要视最终人选而定。善于稳定军心的里根，也绝对会认同这种做法。(完) (译文审校 高琦)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。