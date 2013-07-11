表格：外资在韩国股市买超2,770亿韩元，中止连续六个交易日卖超

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透首尔7月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,770亿韩元，中止连续六个交易日卖超。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月11日 277.0 302.9 -574.3
7月10日 -38.5 3.8 39.7
7月 9日 -88.7 140.1 -55.3
7月 8日 -205.2 168.4 33.7
7月 5日 -147.1 -102.5 242.4
7月 4日 -78.1 78.0 1.5
7月 3日 -235.3 -33.5 270.6
7月 2日 48.3 19.6 -60.7
7月 1日 -44.5 -65.6 71.3
6月28日 491.7 -124.9 -358.5
6月27日 113.1 -69.9 -57.9
6月26日 -214.5 21.1 197.3
6月25日 -134.2 212.3 -95.2
6月24日 -244.6 93.9 146.1
6月21日 -800.9 700.8 103.4
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本月以来 -496.1 497.2 -33.1
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今年以来 -10,517.7 8,939.9 2,070.9
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(完)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686