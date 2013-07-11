表格：外资及陆资在台股买超扩大至187.21亿台币，连三日买超

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透台北7月11日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超187.21亿台币，连续第三日买超。上日修正后为买超60.09亿。
三大法人今日合计买超219.85亿台币，上交易日修正后为买超67.86亿。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
7/11 +187.21 +29.80 +2.84 +219.85
7/10 +60.09r +0.86r +6.91r +67.86r
7/9 +50.23r +10.57r -0.35r +60.44r
7/8 -62.12r -17.52r -2.21r -81.85r
7/5 +50.24 +24.10r +0.42r +74.77r
7/4 -42.20r +11.56r -4.80r -35.44r
7/3 -48.48 -15.51r -6.62r -70.61r
7/2 -69.08r -0.05r +1.54r -68.08r
7/1 -42.02r +17.25r +0.16r -24.61r
本月累计 +83.87 +60.57 -2.11 +142.32
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686