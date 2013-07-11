日本经济：央行总裁称经济和物价走势基本与4月预估相符

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透东京7月11日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称：
* 日本长期利率很稳定
* 将继续致力于维持债市稳定
* 日本经济和物价走势基本与4月时的预估相符
* 信心的增强带来了支出增加
* 海外经济体有些疲软，国内需求较预期稍显强劲
* CPI预估小幅下修一部分是因为能源和大宗商品价格的下行趋势
* 多种调查显示日本通胀预期在上升
* 大部分央行成员坚持认为在截至2016年3月的三年期预估期间的后半段，CPI将在2%附近
* 一些委员维持他们在4月对物价前景所持的谨慎看法
* 需要关注中国的形势，包括影子银行体系
* 日本政府政策显示政府在严肃对待财政纪律
* 中国官员正在采取措施以确保稳定的信贷增速
* 受强劲内需推动中国经济将能够继续增长
* 预计G20会议将会讨论全球经济、金融市场和金融监管几个议题
* 美国经济正在复苏，这有利于新兴市场和全球经济
* 由于担心财政纪律，日本利率有可能上升。 (完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。