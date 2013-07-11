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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 15:57 BJT

日本经济：央行总裁称经济和物价走势基本与4月预估相符

路透东京7月11日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称：

* 日本长期利率很稳定

* 将继续致力于维持债市稳定

* 日本经济和物价走势基本与4月时的预估相符

* 信心的增强带来了支出增加

* 海外经济体有些疲软，国内需求较预期稍显强劲

* CPI预估小幅下修一部分是因为能源和大宗商品价格的下行趋势

* 多种调查显示日本通胀预期在上升

* 大部分央行成员坚持认为在截至2016年3月的三年期预估期间的后半段，CPI将在2%附近

* 一些委员维持他们在4月对物价前景所持的谨慎看法

* 需要关注中国的形势，包括影子银行体系

* 日本政府政策显示政府在严肃对待财政纪律

* 中国官员正在采取措施以确保稳定的信贷增速

* 受强劲内需推动中国经济将能够继续增长

* 预计G20会议将会讨论全球经济、金融市场和金融监管几个议题

* 美国经济正在复苏，这有利于新兴市场和全球经济

* 由于担心财政纪律，日本利率有可能上升。 (完)
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