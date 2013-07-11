台湾汇市：台币兑美元连涨三日收在逾一个月高位，外资大举汇入

* 外资大举汇入，进口商及散户买汇 * 央行在美元低位买汇 * 估计明日区间在29.9-30 路透台北7月11日 - 台币兑美元 周四收升1.33角，并创逾一个月的收盘高位。 美联储主席贝南克的温和言论压制美元多头，亚币纷纷大涨，外资大举汇入，台股水涨船高 收盘升逾2%。 交易员表示，从早上开始外资的卖盘源源不绝，而另一方面，暑假期间散户的美元需求 也高，此外进口商逢台币见到29开头的价位，也迫不及待的进场买美元，使今日的成交爆出 大量。 “散户今天买的真的很多，终于看到29开头的价位了。”一位本地银行的交易员称。除 了散户以及进口商之外，交易员也表示，央行在29.85左右的价位附近似有入场买入美元， 阻升台币，这也限制了台币午后的升势。 今日台北加上元太外汇中心的成交量为15.85亿台币，较上日的7.73亿增加一倍以上。 交易员并估计，明日台币的主要交易价位在29.9-30。 另外也有本地银行的交易员表示，可能为回应外界的要求，央行近期在台币的收盘价上 的着墨不若以往〞用力〞，收回台币的升幅不如以往。他们猜测，这可能是台币收盘价位迈 向正常化的初始阶段，未来实质成交与收盘价两者的关联性可望更大。 至于元太外汇市场的交易方面，交易员也表示，实质的美元卖出需求在午后近收盘时仍 然可以在元太外汇挂出卖单，并非一律禁止。 台北外汇中心的台币兑美元终场收升1.33角报29.952，是6月7日以来的高位，当日收在 29.871。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在29.9-29.94，上日则在30.02- 30.08。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超187.21亿台币，是连续第三日买 超。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价则在价平 附近。指标美元/台币一个月天期 报价落在30.015/30.035左右，上日则收在3 0.080。 韩国韩元兑美元周四触及一个月高位，因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝 南克的温和言论帮助推高亚洲新兴货币及股市。贝南克周三表示需要维持宽松货币政策一段 时间，淡化了美国6月非农就业数据强劲对央行政策的影响。 EMRG/SGCN] 周五美国将公布6月生产者物价指数(PPI)。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.952 30.085 29.842-30.085 30.085 11.22 5.41 元太外汇经纪公司 29.953 30.126 29.855-30.065 30.065 4.63 2.32 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.005 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.100/-0.070 -0.085/-0.055 (完)