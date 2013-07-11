中国债市：资金预期仍存疑虑利率互换续升，曲线严重扁平化

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透上海7月11日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四继续走升，因市场对于近期资金面预期仍偏谨慎，而IRS曲线扁平化趋势亦日渐严重。
交易员认为，短期资金面变化仍将主导市场情绪和IRS走向，而随着官方对于经济稳增长更为重视，未来政策面变化也值得关注。
上海一银行交易员称，“今天上涨一些，可能市场还是预期未来(资金)比较紧，大家对定价的分歧也很大，现在曲线已经很平了，1-5年差的都不多。”
银行间市场周四主要回购利率 上涨。交易员表示，市场短期资金供给并不太紧缺，但因为财税缴款和大行分红等因素尚未散去，大多数机构对下半月的预期维持谨慎，七天品种受开盘价指引，涨幅较大。
中国国务院总理李克强近日表示，要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落，“经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限‘。”
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.9625/4.0725 3.8875/3.9750 3.8925/3.9800 3.9075/4.0025 3.9270/4.1370
周三 3.8570/3.9510 3.8360/3.9150 3.8300/3.9075 3.8575/3.9450 3.8263/4.1338
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变化 +0.1055/+0.1215 +0.0515/+0.0600 +0.0625/+0.0725 +0.0500/+0.0575 +0.1007/+0.0032
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,181.2亿元，较5月的2,392.81亿元增逾三成。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686