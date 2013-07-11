台湾债市：五年公债殖利率大跌创一周收盘低位，贝南克谈话扭转市场偏空气氛

* 台债反应贝南克谈话利多 * 殖利率回档修正 * 空单回补令成交量放大 * 短线拉回整理 * 静待长券标售结果出炉 路透台北7月11日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四收盘大 跌近六个基点，创一周收盘低位。主要反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克认 为目前政策仍需宽松，主流券殖利率回档修正，伴随引发空单回补，成交量温和放大。 交易员指出，贝南克的最新谈话令市场解读美联储提前削减资产购买措施的可能性降低 ，短线恐慌气氛获得缓解，毕竟先前台债殖利率已经弹升一大段，且逢高接手的筹码转到稳 定买盘身上，今日台债殖利率走势有止稳的迹象。预估近期台债将转趋安静，静待月底长券 标售结果出炉。 今日102/2殖利率盘初一度跌幅扩大，盘中低位来到1.0391%，创一周盘中低位，此前盘 中低位为7月3日的1.0190%；虽然收盘跌幅稍有收敛，但仍收创一周收盘低位，前波收盘低 位为7月3日的1.0460%。 “贝南克昨天出来灭火了！”一大型银行交易员说。 上述银行交易员称，贝南克发言把市场气氛都扭转过来，市场揣测贝南克未来将会来回 测试市场反应， 短线台债殖利率将稍做回档修正。 外银交易员亦指出，眼看美债殖利率持续攀高增加发债成本，贝南克安抚市场情绪，周 三已表态失业率若不如预期，也不排除今年暂不缩减购债计划；短线台债投资气氛略有转佳 ，五年期公债102/2殖利率前波底部落在1.0250%附近。 多数交易员暂估明日五年券102/2殖利率主要交投区间暂看1.02-1.08%，10年券102/6主 要区间暂看1.47-1.50%。不过交易员强调仍须视贝南克谈话内容对周三稍晚美债的影响而定 。 美联储周三公布的6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在 年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。 美联储周三发布6月货币政策会议记录，显示更多委员对通胀的态度较市场原先预期的 要温和，公债价格起初受到提振，由跌转升。但公债价格之后再度转跌。指标10年期公债U S10YT=RR跌10/32，收益率报2.677%，较周二尾盘升4.0个基点，但低于周一触及的2.755% 的23个月高位。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -5.99 1.0461 1.0391-1.1020 213.5 10 102/6 -4.20 1.4800 1.4700-1.4910 17.5 台湾加权指数 周四收涨1.95%报，跟随区域股市的上涨。因美联储主席贝南克表 示，在可预见的未来仍将需要极宽松的货币政策。 “台湾股债暂时不会出现翘翘板效应! ” 一位证券台债交易员说。 银行交易员指出，这波造成全球金融市场剧烈震荡的始作俑者贝南克都出面缓和市场恐 慌气氛，目前投资氛围明显改善，预料在月底长券标售之前，台湾金融市场有望呈现股债双 涨格局。 此外，台湾央行周四代财政部标售182天期国库券，其决标贴现率为0.48%，低于市场预 期的约0.56%。此期国库券得标比重为银行业100%。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4800 5 102/2 1.0461 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)