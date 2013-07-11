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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 16:04 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3029     1.2974      +0.42      -1.25     1.3194
 美元/日圆                         99.28      99.64      -0.36     +14.46      86.74
 欧元/日圆                        129.38     129.29      +0.07     +13.04     114.46
 美元/瑞郎                        0.9519     0.9583      -0.67      +3.98     0.9155
 英镑/美元                        1.5061     1.5010      +0.34      -7.32     1.6251
 美元/加元                        1.0377     1.0464      -0.83      +4.60     0.9921
 澳元/美元                        0.9227     0.9169      +0.63     -11.22     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7904     0.7832      +0.92      -4.58     0.8283
 澳元/日圆                        91.620     91.360      +0.28      +1.65     90.130
 新西兰元/日圆                    78.490     78.040      +0.58     -44.26    140.820
 英镑/日圆                        149.58     149.56      +0.01      +6.22     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1664     1.1697      -0.28      -6.99     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
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 (编译 张涛; 审校 张若琪)
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