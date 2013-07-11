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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 16:11 BJT

香港股市：恒生指数收盘劲扬2.6%，创1月2日以来单日最大涨幅

路透香港7月11日 - 香港股市周四收高，创下年内单日涨幅第二高纪录，政策宽松憧憬支撑中资景气循环类股，高股利概念股则受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席宽松论调激励。

恒生指数 收盘劲升2.6%，报21,437.5点，为1月2日以来最大单日涨幅。恒生国企指数 收盘大涨3.7%。(完)
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