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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 16:38 BJT

欧洲央行月报：前瞻性指南不排除降息

ECB称，“在耗尽进一步下调指标利率空间之前，提供了前瞻性指引。”

“若物价稳定的前景发展显示需要，则可以继续调降ECB指标利率。”

ECB还表示，“管委会当前预计指标利率持于当前或更低水准的较长时间框架，是灵活的，不事先确定截止日期，取决于管委会对决定基础通胀情况的经济基本面的评估。”(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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